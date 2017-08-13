175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Юрченко: «Зенит» не благодарил «Тосно» за победу над «Локо», мы не общаемся

13 августа 2017, воскресенье. 20:32 Футбол

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Победили за счёт грамотной тактики и за счёт характера. Сложно было играть, душно было очень. Слышал бурную реакцию болельщиков «Локомотива» на мой ввод мяча в игру, они молодцы, меня поддерживали. Пусть дальше так же делают. Жёлтая карточка обоснованная, делал паузы, чтобы ребята отдохнули, подышали.

Тренер в раздевалке сказал, что идём дальше, теперь игра в Хабаровске. Всё хорошо, всех поздравил с победой. Нам везде комфортно играть, что дома, что на выезде. Всё от нашей игры зависит.

«Локомотив» восприняли как лидера, просто нам сегодня повезло больше, чем им. «Зенит» не благодарил нас за эту победу, мы не общаемся", — передаёт слова Юрченко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Мухаметшин: вводить мяч быстрее в концовке игры с «Локо» было можно, но не нужно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив ФК Тосно Давид Юрченко Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
20:39 Тихонов: в «Динамо» СПб не выбивают мяч вперёд и не бодаются головами
20:32 Юрченко: «Зенит» не благодарил «Тосно» за победу над «Локо», мы не общаемся
20:29 Рыбусь – о проигрыше «Тосно»: сегодня был не наш день, но сейчас это уже история
20:29 Моуринью: обычно матчи со счётом 4:0 складываются по-другому
20:26 Гендиректор «Тосно»: победы в РФПЛ потихоньку становятся для нас ожидаемыми
20:22 В Испании утверждают, что Гарай взял время подумать, переходить ли в «Спартак»
20:21 Болельщики «Зенита» почтили память моряков подлодки «Курск» на матче с «Ахматом»
20:16 Фернандеш: тянуть время — это нормально в России, «Локо» мог повести себя так же
20:12 Мухаметшин: вводить мяч быстрее в концовке игры с «Локо» было можно, но не нужно
20:08 Парфёнов: было бы странно играть с «Локомотивом» в открытый футбол
20:05 «Локомотив» — «Тосно» — 0:2. Обзор первого поражения «железнодорожников» в РФПЛ
20:00 «Спартак-2» разгромил «Факел», «Зенит-2» победил «Балтику»
19:59 Сёмин: в игре с «Тосно» навалы «Локомотива» не могли привести ни к чему
19:52 «Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с разгромной победы над «Вест Хэмом»
19:50 Хет-трик Фалькао помог «Монако» разгромить «Дижон»
19:39 Сёмин: то, что «Локомотиву» нужно усиление, ясно всем
19:35 Парфёнов: Заболотный доигрывал с «Локо» через боль, ему футбольный бог вернул
19:34 Ворота «Лилля» по ходу матча со «Страсбургом» защищали два полевых игрока
19:26 «Тосно» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне РФПЛ
19:23 Петраков: у «Томи» есть тенденция — выходим на второй тайм и перестаём играть
19:01 Куман: Руни доказывает, что и сейчас является одним из лучших на своей позиции
18:51 «Енисей» разгромил «Авангард» и вышел на первое место в таблице ФНЛ
18:49 Побегалов: наше дружеское соперничество с Петраковым тянется уже давно
18:46 «Краснодар» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
18:39 Исхаков: «СКА-Хабаровск» в состоянии остаться в РФПЛ, а потом прибавить
18:28 Почеттино: «Тоттенхэм» контролировал ход матча, но нам помогла красная карточка
18:28 Христов: интерес к РФПЛ в Болгарии растёт, о чемпионстве И. Попова писали все
18:26 Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии
18:13 «Зенит» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
18:05 Бенитес: Шелви извинился за своё поведение, но это ничего не меняет
18:01 Цакташ: «Рубину» нужно работать над тем, чтобы не пропускать голы в концовках
17:56 «Тюмень» выиграла у «Олимпийца» и ушла с последнего места в ФНЛ
17:48 «МЮ» поприветствовал Лопырёву на «Олд Траффорд» перед матчем с «Вест Хэмом»
17:41 Сольбаккен: предложение «Рубина» по Сигурдссону было сумасшедшим
17:40 Ловчев: игроки «Спартака» удовлетворили свою жажду, получив золотые медали
17:38 Каррера присутствует на матче «Локомотив» — «Тосно»
17:28 Внук Яшина: у Льва Ивановича была уникальная особенность — страсть к футболу
17:23 «Ньюкасл» в 1-м матче после возвращения в АПЛ в меньшинстве уступил «Тоттенхэму»
17:12 Классон: матчи с аутсайдерами РФПЛ протекают для «Краснодара» очень трудно
17:03 Хёнесс: € 222 млн? Не думаю, что этот Неймар настолько хорош
16:52 «Шинник» прервал четырёхматчевую победную серию «Томи» в ФНЛ
16:42 Григоряна на посту главного тренера «Анжи» сменит Скрипченко
16:40 Экс-защитник «Анжи» Гасанов прибыл на просмотр в норвежский «Тромсё»
16:31 Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» прервать серию из 4 игр без побед
16:17 Витиньо: неистовая поддержка фанатов ЦСКА позволила уничтожить соперника в дерби
Все новости RSS
Партнерский контент