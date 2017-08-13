Юрченко: «Зенит» не благодарил «Тосно» за победу над «Локо», мы не общаемся

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Победили за счёт грамотной тактики и за счёт характера. Сложно было играть, душно было очень. Слышал бурную реакцию болельщиков «Локомотива» на мой ввод мяча в игру, они молодцы, меня поддерживали. Пусть дальше так же делают. Жёлтая карточка обоснованная, делал паузы, чтобы ребята отдохнули, подышали.
Тренер в раздевалке сказал, что идём дальше, теперь игра в Хабаровске. Всё хорошо, всех поздравил с победой. Нам везде комфортно играть, что дома, что на выезде. Всё от нашей игры зависит.
«Локомотив» восприняли как лидера, просто нам сегодня повезло больше, чем им. «Зенит» не благодарил нас за эту победу, мы не общаемся", — передаёт слова Юрченко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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