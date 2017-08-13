Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил фанатов красно-белых за слова поддержки.
Ранее фанаты «Спартака» выразили поддержку итальянскому специалисту и его помощникам по тренерскому штабу.
«Спасибо за вашу поддержку! Я, как всегда, отдаю всего себя на благо “Спартака” и его болельщиков», — написал Каррера в «инстаграме» «Фратрии».
Напомним, что после шести туров нового сезона РФПЛ действующий чемпион России набрал восемь очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
Фанаты «Спартака» выразили поддержку Каррере и его тренерскому штабу