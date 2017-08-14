«Краснодар» — «Амкар» — 1:1. Видеообзор матча

В матче 6-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Амкар». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Краснодар» открыл счёт на 25-й минуте, когда точным ударом отметился Виктор Классон. «Амкар» сумел отыграться на 76-й минуте — сравнял счёт вышедший на замену Михаил Гащенков, проводивший дебютный матч в РФПЛ. Для пермской команды этот гол стал первым в нынешнем первенстве.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор лучших моментов матча «Краснодар» — «Амкар».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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