Зидан: действительно думал, что у меня может играть такой Иско

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, отметил, что его не удивляет игра полузащитника Иско. Французский специалист сказал об этом после первого матча Суперкубка Испании с «Барселоной». Играя на выезде, «сливочные» добились победы со счётом 3:1.
«Я действительно думал, что у меня может играть такой Иско. Когда он переходил в «Реал», я считал, что ему просто необходимо время, чтобы показать себя. Он играет определяющую роль на поле не только время от времени. В матче с «Барселоной» соперникам было очень трудно лишить его мяча. Благодаря ему команда играла на поле», — цитирует Зидана Marca.
Сумма отступных за Иско в новом контракте с «Реалом» составит € 700 млн