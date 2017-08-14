Коста: готов провести в Бразилии год не играя, даже если «Челси» не заплатит мне

Нападающий «Челси» Диего Коста, который находится в Бразилии и тренируется по индивидуальной программе, сообщил, что готов оставаться там в течение всего следующего года даже при условии, что английский клуб не выплатит ему зарплату и будет продолжать штрафовать.
«Челси» хочет, чтобы я тренировался с резервистами. Мне закрыли доступ в раздевалку первой команды, я не могу общаться с товарищами. Но я не преступник! Не думаю, что после всего, что я сделал для команды, обращаться со мной подобным образом – это честно. Мне дали дополнительную неделю отпуска, а после этого постоянно штрафуют. Но я не собираюсь тренироваться в дубле. Я не сделал ничего плохого. Но если они хотят штрафовать меня, пусть штрафуют. Деньги для меня не главное.
Я в Бразилии со своими родными и друзьями, которые уважают меня. Если придётся, останусь здесь. Готов провести в Бразилии год не играя, даже если «Челси» не заплатит мне зарплату и будет штрафовать», — приводит слова Косты Daily Mail.