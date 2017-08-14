«Краснодар» поздравил президента клуба Галицкого с 50-летием

Весь коллектив «Краснодара» поздравил президента клуба Сергея Галицкого с юбилеем. 14 августа основателю и владельцу команды исполнилось 50 лет.
«Весь коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Сергея Николаевича с юбилеем. Желаем вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть успех сопутствует вам во всём, пусть созданный вами клуб радует победами и ярким, результативным футболом на внутренней и международной аренах, а академия продолжает открывать и воспитывать молодые таланты для «Краснодара» и всего отечественного футбола! С днём рождения», — говорится в сообщении на сайте «Краснодара».
«Краснодар» был основан в 2008 году. С тех пор «Краснодар» завоёвывал бронзу чемпионата России сезона-2014/15, серебро Кубка России в сезоне-2013/14, а в прошлом сезоне дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил «Сельте».