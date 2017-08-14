Э. Фелипе: предложение «Спартака» было вдвое меньше, чем хотел «Спорт Ресифи»

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе рассказал, почему не состоялся его переход в московский «Спартак». 10 августа появилась информация, что руководство бразильского клуба отклонило предложение красно-белых.
«Я стараюсь не вмешиваться в эту ситуацию. Я счастлив здесь. Знаю, что предложение клуба, который во мне заинтересован, оказалось вдвое меньше, чем хотело руководство. Это часть футбола.
Хорошо, когда европейский клуб проявляет к тебе интерес. Каждый мечтает поиграть в Лиге чемпионов, но я сфокусирован на настоящем», — цитирует Фелипе blogs.ne10.uol.com.br.
В Бразилии утверждают, что «Спартак» сделает предложение хавбеку «Спорт Ресифи»