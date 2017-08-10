«Спорт Ресифи» отклонил предложение «Спартака» по Эвертону Фелипе

Бразильский клуб «Спорт Ресифи» отклонил предложение «Спартака», заинтересованного в покупке полузащитника Эвертона Фелипе, сообщил журналист Superesportes Даниэл Леал в своём аккаунте в «Твиттере». При этом Даниэл отметил, что «Спартак» может предпринять ещё одну попытку приобретения 20-летнего футболиста.
Основная позиция Эвертона Филипе — правый вингер. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии он принял участие в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевых паса. «Спорт Ресифи» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице.
В Бразилии утверждают, что «Спартак» сделает предложение хавбеку «Спорт Ресифи»