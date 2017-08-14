Бывший тренер «Амкара» возглавил «Лудогорец»

«Лудогорец» объявил о подписании соглашения с Димитаром Димитровым, о чём сообщает официальный сайт болгарского клуба.
У руля команды Димитров сменил Георги Дерменджиева, который возглавлял её с 2015 года. Причиной увольнения Георги стало неудачное выступление «Лудогорца» в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее Димитров возглавлял сборную Болгарии и пермский «Амкар», в котором работал в сезоне-2008/09. Последней командой Димитара стал казахстанский «Иртыш», которым он руководил предыдущие два сезона.
Луческу отказался возглавить «Лудогорец»