Кадиев: Карпин был одним из наиболее вероятных кандидатов на работу с «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин был одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера дагестанской команды.
В субботу «Анжи» на своём поле потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 1:3 в 6-м туре чемпионата России, после чего главный тренер махачкалинцев Александр Григорян объявил, что покидает свой пост.
«Очень много кандидатов рассматривали, и было очень много „за“ за кандидатуру Валерия Георгиевича на самом деле. Мы рассматривали его, он был одним из наиболее вероятных кандидатов.
Перед «Анжи» с новым тренером стоит задача занять достойное место, не ниже десятого в чемпионате России. Александр Григорян решил отойти от футбола, отдохнуть и заняться самообразованием. Усиление будет, селекция у нас идет постоянно. Философия клуба остается той же самой, она не меняется», — цитирует Кадиева «Р-Спорт».
Также Кадиев поделился мнением о том, что лидирующий в чемпионате России «Зенит» ушёл далеко вперёд по сравнению с другими клубами РФПЛ.
«Согласен ли я, что «Зенит» ушёл далеко вперёд по сравнению с остальными клубами РФПЛ? Нет, не согласен. Он идёт далеко впереди в финансовом плане. Разве «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» идут хуже? Они поборются с «Зенитом» ещё, и «Краснодар» поборется. Разве после шести туров заканчивается чемпионат? Я уверен, что российские клубы будут бороться – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин». Никого не надо сбрасывать со счетов. У нас интересный чемпионат в этом году проходит», — подытожил Кадиев.