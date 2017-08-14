Игуаин извинился перед фанатами «Ювентуса» за поражение в Суперкубке Италии

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин извинился перед болельщиками за поражение от «Лацио» (2:3) в матче за Суперкубок Италии. Сообщение аргентинец оставил на своей странице в «Инстаграме».
«Я хотел бы извиниться перед болельщиками «Ювентуса» за вчерашний матч. Они заслуживают большего. Я знаю, что мы можем добиться большего, и мы должны сделать это. Но это только начало. Теперь нам больше, чем когда-либо, нужна ваша любовь, потому мы намного сильнее, если будем вместе.
Я обещаю, что это будет фантастический год. Большое спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Спасибо за то, что вы есть. До скорой встречи. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться больших побед», — говорится в сообщении.
«Ювентус» — «Лацио» — 2:3. Видеообзор матча за Суперкубок Италии