Хави Гарсия подписал контракт с «Бетисом» до 2020 года

«Бетис» подтвердил переход опорного полузащитника Хави Гарсии из «Зенита». Гарсия подписал контракт, который рассчитан до 2020 года, информирует официальный сайт испанского клуба.
По неофициальным данным, «Бетис» заплатил «Зениту» за 30-летнего футболиста € 1,5 млн.
Хави Гарсия присоединился к сине-бело-голубым в августе 2014 года. Полузащитник провёл 108 матчей и забил семь мячей. Вместе с «Зенитом» испанец стал чемпионом России, обладателем кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
Фото доступно в «твиттере» «Бетиса».