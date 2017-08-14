«Янг Бойз» — ЦСКА: на матче ожидается около 20 тыс. зрителей

На первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и ЦСКА будет присутствовать около 20 тыс. зрителей, информирует официальный сайт «Янг Бойз».
На данный момент продано около 16 тыс. билетов, но в швейцарском клубе надеются, что к началу игры их количество превысит отметку в 20 тыс. Стадион «Янг Бойз» вмещает 32 тыс. зрителей.
Первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ «Янг Бойз» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа. Начало — в 21:45 мск.
ЦСКА прилетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»