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Радимов: не может не радовать, что болельщик пошёл на «Зенит»

14 августа 2017, понедельник. 18:59 Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0).

«Помните, как „Зенит“ забил первый гол в ворота „Спартака“? Там ошибся в передаче Фернандо, и Дриусси моментально нашёл пасом Кокорина. В матче с „Ахматом“ к штрафному, с которого Паредес забил мяч, точно так же привёл отбор „Зенита“, и, по-моему, тот же Дриусси отдавал вертикальный пас, и уже Кокорина сбивали. Кстати, думаю, это была прямая красная карточка. Точно так же, как была красная карточка Лунёву.

Что отличает „Зенит“ от предыдущих команд Виллаш-Боаша и Луческу? Это прессинг с первых минут. Команда прессингует на всех участках поля и заставляет отдавать мяч себе, планомерно проводя свои атаки. И не может не радовать, что болельщик пошёл на „Крестовский“.

Кокорин — лучший игрок нынешнего отрезка чемпионата России. И я уверен, что он может играть лучше», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Зенит Александр Кокорин Владислав Радимов Роберто Манчини Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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