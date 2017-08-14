Радимов: не может не радовать, что болельщик пошёл на «Зенит»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0).
«Помните, как „Зенит“ забил первый гол в ворота „Спартака“? Там ошибся в передаче Фернандо, и Дриусси моментально нашёл пасом Кокорина. В матче с „Ахматом“ к штрафному, с которого Паредес забил мяч, точно так же привёл отбор „Зенита“, и, по-моему, тот же Дриусси отдавал вертикальный пас, и уже Кокорина сбивали. Кстати, думаю, это была прямая красная карточка. Точно так же, как была красная карточка Лунёву.
Что отличает „Зенит“ от предыдущих команд Виллаш-Боаша и Луческу? Это прессинг с первых минут. Команда прессингует на всех участках поля и заставляет отдавать мяч себе, планомерно проводя свои атаки. И не может не радовать, что болельщик пошёл на „Крестовский“.
Кокорин — лучший игрок нынешнего отрезка чемпионата России. И я уверен, что он может играть лучше», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».