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Гончаренко: после игр Головин снова просит мяч

14 августа 2017, понедельник. 19:59 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа. Также специалиста спросили о полузащитнике Александре Головине.

«Команда хорошо действует как в атаке, так и в защите. Дома она сильнее играет, чем на выезде. Но это характерно для многих клубов. Будет очень напряжённый матч. Они обыграли «Динамо» К и «Шахтёр», команда серьёзная.

Мы хорошо общаемся с тренером киевского «Динамо» Хацкевичем, обсуждали и обсуждаем не только игры с «Янг Бойз», но и другие. «Динамо» играло на задержку времени против «Янг Бойз»? Это обычная ситуация, потому как они выиграли дома 3:1. Команды делают всё возможное в первом матче. ЦСКА будет делать то же самое.

Что говорю Александру Головину? Головина не нужно особо направлять. Это тот парень, который любит футбол. После игр он снова просит мяч. Он такой же, как и был раньше", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Видео пресс-конференции доступно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев ПФК ЦСКА Янг Бойз Александр Головин Александр Хацкевич Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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