Баэбек: готов на 60-70% и надеюсь попасть в состав «Утрехта» на игру с «Зенитом»

«Утрехт» заявил на Лигу Европы нападающего Жана-Кристофа Баэбека, недавно арендованного у «ПСЖ». Форвард сможет принять участие в противостоянии с «Зенитом» на стадии квалификационного раунда турнира. Впрочем, игрок, который сегодня прибыл в Нидерланды, признался, что пока не набрал оптимальные кондиции.
«Я ещё не готов на сто процентов. Уровень моей формы — процентов шестьдесят-семьдесят. Постараюсь как можно скорее прибавить и надеюсь, что попаду в состав на игру с „Зенитом“, которая состоится в среду», — сказал Баэбек в интервью De Telegraaf.
Первый матч между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдёт в Нидерландах 16 августа, ответный — в Санкт-Петербурге 24 августа.
Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» арендовал нападающего «ПСЖ»