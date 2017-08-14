«Анжи» объявил о назначении Скрипченко

На пост наставника «Анжи» официально назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко.
Будучи футболистом, Скрипченко выступал с 1992 по 2007 год в чемпионатах Беларуси и России. В нашей стране он играл за ЦСКА и «Уралан». Кроме того, Вадим Викторович имеет в активе матчи в составе национальной сборной Белоруссии.
В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в клубах «БАТЭ», «Минск» (Беларусь), «Кубань», «Урал» и «Крылья Советов»», — информирует официальный сайт «Анжи».
После поражения в матче шестого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» Александр Григорян в прямом эфире телеканала «Наш футбол» объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи». 50-летний специалист возглавлял «Анжи» с января 2017 года. На данный момент «Анжи» (три очка) занимает 14-ю строчку в таблице РФПЛ.