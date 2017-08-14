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Рыков: пропущенный гол в матче с «Анжи» разбудил игроков «Динамо»

14 августа 2017, понедельник. 22:10 Футбол

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал гостевую победу над «Анжи» (3:1) в матче шестого тура российской Премьер-Лиги.

«В моменте с пропущенным мячом не успели перестроиться. Можно сказать, что гол нас разбудил. Мы быстро отыгрались, и потом уже всё шло по нашему сценарию. Во втором тайме стали играть в два опорных, поскольку центр чуть проваливался, Самба немного не успевал. Тренер решил перестроить схему. Мне кажется, мы контролировали игру, каких-то моментов у соперника не возникало. Только со стандарта — и всё», — сказал Рыков в эфире программы «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Динамо Москва Владимир Рыков
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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