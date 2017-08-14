Бечирай: игроки «Динамо» доказали, что мы сильнее «Анжи»

Нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай, автор одного из трёх голов команды в матче 6-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:1), прокомментировал итоговый результат.
«Счастлив открыть счёт забитым мячам, здесь большая благодарность Темникову за отличную передачу, но самое важное – это победа, это три очка в турнирную таблицу. Мы знали, что будет сложно в Махачкале. Всё-таки у себя дома «Анжи» горел желанием поправить дела после неудачного старта. Да и начало не задалось, пропустили довольно быстрый гол. Но всё хорошо, что хорошо кончается.
Мы оставались на 100% сконцентрированными, не пали духом, а пошли отыгрываться, за что были вознаграждены. Хорошо, что повели в счёте уже в первом тайме, дальше стало попроще. В целом же, считаю, после пропущенного гола особых моментов соперник не создал, у нас же были и другие возможности отличиться. Мы контролировали ход встречи, доказали, что сильнее «Анжи».
График тяжёлый, к тому же обе игры на юге России при духоте. Но тренерский штаб прибег к ротации, сегодня вышли сразу пять человек, которые не попали в стартовый состав в Ростове, что облегчило нашу задачу. В «Динамо» здоровая конкуренция, есть выбор среди футболистов.
Победа позволила отдалиться от зоны вылета? Мы не смотрим на таблицу. У нас всегда есть ближайший матч, который надо выиграть. Теперь будем готовиться к встрече с «Уфой», чтобы постараться порадовать наших болельщиков на «Арене Химки».
Была ли слышна поддержка фанатов? И очень даже хорошо! Мы им очень благодарны за поддержку, которую ощущаем во всех городах. Это крайне важно для команды. После окончания встречи как всегда тепло поприветствовали друг друга", — цитирует Бечирай пресс-служба «Динамо».
Статистику выступления Фатоса Бечирая можно посмотреть на «Чемпионате».