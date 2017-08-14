Хассельбайнк: у Диего Косты проблемы, а он загорает в Бразилии. С ума сойти!

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о ситуации с нападающим синих Диего Костой, который сейчас находится в Бразилии и тренируется по индивидуальной программе.
«Это сложная ситуация. Каковы бы ни были причины, Конте принял решение о том, что он хочет идти в другом направлении. Это его прерогатива. Проблема с Костой не помогает команде, решение нужно найти как можно скорее, потому что «Челси» нужно двигаться дальше.
У Диего Косты проблемы, а он загорает в Бразилии. С ума сойти! Думаю, всё дело в той смске, с помощью которой Конте дал понять, что не рассчитывает на Косту. На месте Диего я бы такому не обрадовался", — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.
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