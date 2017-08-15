Скрипченко: из «Анжи» мне позвонили два дня назад в полночь

Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от назначения в махачкалинский клуб.
«Я очень рад, что стал частью „Анжи“ — команды с хорошими футбольными традициями, региона, который очень любит футбол, где люди понимают футбол и помнят достижения „Анжи“. Для меня это определённый вызов, я очень рад и счастлив, что являюсь тренером „Анжи“.
К сожалению, у команды неудачный старт сложился. Нельзя назвать эту ситуацию критической или безвыходной — нет, это просто неудачный старт. Поэтому всё в наших силах. Постараюсь улучшить настроение и психологический фон игроков, а также сотрудников «Анжи». Для этого нужны хорошие результаты.
Для меня было очень важно продолжить работу в РФПЛ, потому что мне это очень интересно. Соревновательный момент очень серьёзный в российском первенстве. Было важно, чтобы профессиональный простой получился недолгим. Конечно же, я надеялся как можно скорее вернуться к работе, а интерес «Анжи» был основан на том, что мои бывшие команды показывали неплохую игру.
Два дня назад поздно вечером, можно сказать — в полночь, поступил звонок из «Анжи». Я не думал, что позвонят именно мне, но это случилось", — сказал Скрипченко.