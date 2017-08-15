Аспиликуэта: между игроками, которых «Челси» потерял и приобрёл, есть разница

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил мнение, что команда нуждается в усилении состава опытными игроками.
Нынешним летом «Челси» приобрёл защитника Антонио Рюдигера, полузащитника Тьемуа Бакайоко и форварда Альваро Морату. При этом лондонцы лишились защитников Джона Терри и Натана Аке, полузащитника Неманьи Матича и форварда Диего Косты, который объявил о том, что не будет выступать в «Челси».
«Если вы посмотрите на игроков, которых мы потеряли и приобрели, то увидите разницу. Очевидно, что теперь у нас есть очень хорошие молодые игроки, но мы знаем, что выступать в роли чемпионов ещё сложнее. Поэтому «Челси» нужны опытные топ-футболисты для помощи в развитии молодым игрокам, в которой они нуждаются. Это то, чем клуб и тренер занимаются сейчас. Надеемся, что в ближайшие недели мы приобретём новичков», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.