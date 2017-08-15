«Манчестер Сити» предложит «Арсеналу» £ 60 млн за Алексиса Санчеса

«Манчестер Сити» готовит предложение коллегам из «Арсенала» относительно трансфера чилийского нападающего Алексиса Санчеса. По информации издания The Telegraph, в текущем месяце «горожане» готовы предложить лондонцам £ 60 млн (около € 66 млн) в качестве компенсации, а самому игроку — контракт с еженедельной зарплатой в £ 400 тыс. в неделю с бонусами и имиджевыми правами.
Текущее соглашение Алексиса с «Арсеналом» рассчитано до лета 2018 года. Игрок пропустил стартовую игру АПЛ нового сезона с «Лестер Сити» (4:3) из-за болей в животе, посмотрев её с трибуны, также под вопросом его участие в выездной встрече со «Сток Сити», которая состоится 19 августа.
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