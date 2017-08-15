Божович: у «Арсенала» короткая скамейка, войти в игру с неё практически некому

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович посетовал на кадровые проблемы после встречи с «Уралом» (2:2) в шестом туре РФПЛ, поскольку в лазарете «канониров» пребывает ряд важных футболистов.
«У нас в лазарете Александров, Расич, Григалава. Всех этих футболистов сегодня не хватало. Скамейка у нас короткая, войти в игру с неё практически некому. Не хочу говорить о судействе. Мы сегодня сами виноваты.
Считаю ли, что центр обороны нуждается в укреплении? Центр обороны будем укреплять, если кушать будем лучше. Как вам ещё ответить на этот вопрос? Если вы о возможном усилении, то усиление возможно», — приводит послематчевый комментарий специалиста клубная пресс-служба.
Божович: счёт матча с «Уралом» — 2:2, но тульский «Арсенал» проиграл