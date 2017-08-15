«Рома» готова отдать Скорупски в аренду с правом выкупа в «Кристал Пэлас»

«Рома» готова отдать голкипера Лукаша Скорупски в аренду в «Кристал Пэлас», утверждает Football Italia. На протяжении последних двух сезонов 26-летний поляк выступал за «Эмполи» на правах аренды, однако в римском клубе ему будет уготована судьба дублёра бразильского голкипера Алисона Бекера.
По окончании срока аренды «Кристал Пэлас» будет иметь возможность выкупить Скорупски за € 6,6 млн.
В прошлом сезоне поляк провёл 35 матчей за «Эмполи» в Серии А, пропустил 56 голов (в том числе один автогол) и получил две жёлтые карточки.
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