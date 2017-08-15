Конфедерация футбола Бразилии не советовала «Барселоне» покупать Паулиньо

«Барселона» в конце мая контактировала с конфедерацией футбола Бразилии (CBF), прежде чем начать процесс по приобретению полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, передаёт Globoesporte.
Согласно информации источника, в каталонском клубе хотели получить мнение представителей CBF о футболисте сборной Бразилии. В CBF выразили мнение, что Паулиньо не очень подходит философии игры сине-гранатовых. Представителям «Барселоны» было сказано, что с Паулиньо команде будет сложно практиковать свою фирменную игру в пас, которая принесла ей столько успехов.
Тем не менее точка зрения CBF не помешала испанскому гранду приобрести Паулиньо за € 40 млн.
«Барселона» объявила о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн