Литовские арбитры рассудят «Краснодар» и «Црвену Звезду» в Лиге Европы

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» — «Црвена Звезда». Стартовый свисток даст Гедиминас Мажейка из Литвы. Об этом сообщается на сайте «Краснодара».
В прошлом сезоне Гедиминас Мажейка со своей бригадой обслуживал домашний матч «Краснодара» с албанским «Партизани» в том же самом раунде плей-офф Лиги Европы. Та встреча завершилась уверенной победой «горожан» со счётом 4:0.
Помогать Гедиминасу Мажейке будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Резервный судья – Юрий Пашковский.
Матч «Краснодар» — «Црвена Звезда» состоится 17 августа. Начало — в 20:00 мск.
«Црвена Звезда» выиграла пятый матч подряд перед игрой с «Краснодаром» в ЛЕ