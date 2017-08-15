Карвахаль: Роналду не хотел проявить неуважение к арбитру

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о дисквалификации нападающего Криштиану Роналду на пять матчей за толчок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1).
«Это слишком суровое наказание. Роналду не хотел проявить неуважение к арбитру. Эта ситуация вызывает разочарование, его удаляют в матче, в котором не должны были делать этого. Я сам не могу влезть в мозг судьи. Мы все очень раздосадованы этим, дай бог, чтобы ему сократили дисквалификацию», — цитирует Карвахаля Marca.
Если «Реалу» не удастся обжаловать решение федерации футбола Испании, то Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», а также в четырёх встречах Ла Лиги — с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).