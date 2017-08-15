Зидан: очень расстроен дисквалификацией Роналду, пять матчей – это много

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду.
«Я очень расстроен дисквалификацией Роналду, мы все расстроены. Я не собираюсь ввязываться в полемику относительно действий судейства, но когда смотришь на произошедшее и на то, что Криштиану не будет играть пять матчей… Что случилось, осталось в прошлом, но пять матчей – это много. Здесь нечто происходит», — цитирует Зидана Marca.
Португальский футболист дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Он был дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.
Ответная игра состоится 16 августа.