Геркус: на сегодня у «Локомотива» нет условий, чтобы бросить вызов «Зениту»

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал «Зенит» главным претендентом на титул в нынешнем сезоне РФПЛ, а также рассказал о целях московской команды. После 6 туров «Зенит» лидирует в российском чемпионате, опережая «Локомотив» и «Ростов» на три очка.
«Если кто-то из болельщиков считает, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас реально ставить такую задачу. Цель, как я уже говорил, – наигрывать молодёжь и занять место не ниже пятого. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу за лидерство. Но давайте смотреть объективно – ресурсами мы скромнее, и на данный момент нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.
Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла через некоторое время претендовать на титул и достигать этого с помощью своих классных игроков. Купить готовых звёзд мы не можем. Будем опираться на свои силы, реально смотреть на вещи.
Пока рано говорить о том, что «Зенит» уже чемпион. Но именно он является главным претендентом на титул. Та игра, которую мы видим в исполнении этой команды, имеющей два практически равноценных состава, показывает, что с «Зенитом» будет очень сложно соперничать.
Манчини и в «Манчестер Сити» тренировал высококлассных игроков, которых, если грубо выразиться, нечему учить. Манчини – хороший мотиватор и очень авторитетный тренер. К тому же у него большой опыт работы в Италии, в Англии», — приводит слова Геркуса «Гудок».