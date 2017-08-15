Иванович: познакомились с «Утрехтом», «Зенит» ожидает серьёзное противостояние

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выступил на пресс-конференции накануне первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом».
«Мы познакомились с соперником. Нас ожидает серьёзное противостояние. Мы знаем, что в Нидерландах все играют в открытый футбол, все любят атаковать, так что нас ждёт интересный матч. Мы считает, что Дессер — самый опасный их футболист. У них есть ещё два-три серьёзных футболиста, и они сильны именно командной игрой. Надеюсь, что у нас завтра всё получится.
Конечно, победы с большим счётом всегда придают уверенности команде. Мы упорно работаем, чтобы у нас получалось всё то же самое в следующих матчах. Мы знаем, что каждая следующая игра будет тяжелее, что соперники настраиваются на нас. Если мы будем к этому готовы, сможем добиться хорошего результата», — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».
Матч «Утрехт» — «Зенит» состоится 16 августа на стадионе «Галгенвард». Начало встречи в 19:00 мск.