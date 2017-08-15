Бузакка: VAR необходимо время, чтобы технология стала по-настоящему хорошей

Глава судейского департамента Международной федерации футбола Массимо Бузакка дал интервью официальному сайту ФИФА, в котором рассказал о системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая активно использовалась на прошедшем в России этим летом Кубке конфедераций.
«Наша цель состояла в том, чтобы убрать явные ошибки. И нам это удалось. Примерно 70 матчей мы провели с использованием новой системы на трёх турнирах, и результаты оказались очень хорошими. Судьи по-прежнему должны сами принимать решения. Споры и разные интерпретации эпизодов никуда не денутся, мы боремся не с ними, а с явными, бесспорными ошибками.
Конечно, нам ещё есть что улучшать, потому что нельзя добиться совершенства за несколько матчей. Поэтому мы продолжим работу, и появление системы VAR в клубных чемпионатах поможет нам собрать необходимую информацию, чтобы улучшить её. Это очень важно для ФИФА: чтобы эту технологию взяли на вооружение в различных чемпионатах, чтобы в ней было задействовано больше судей и чтобы постоянно шло её дальнейшее тестирование.
Как и любой новинке, VAR необходимо время, чтобы технология стала по-настоящему хорошей», — заявил Бузакка.