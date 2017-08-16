Экс-игрок «Терека» Лежар подписал контракт с «Сент-Трюйденом»

Экс-полузащитник «Терека» (сменившего название на «Ахмата») Джонатан Лежар продолжит карьеру в «Сент-Трюйдене», сообщает Voetbal Belgie. Бельгийский клуб подписал с 30-летним футболистом контракт по схеме «2+1», финансовые условия соглашения не разглашаются.
Последним клубом Лежара был «Стандард», контракт с которым истекал в 2018 году. Также он выступал в Бельгии за «Андерлехт» и «Мехелен». За рубежом Джонатан успел поиграть не только в России, но и в английском «Блэкпуле».
Цвета «Терека» Лежар защищал с 2011 по 2013 год. Хавбек провёл 22 матча в составе грозненского клуба.
Очоа продолжит карьеру в бельгийском «Стандарде»