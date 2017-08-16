Ж. Боатенг: хочу наконец быть здоровым в течение всего сезона

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг настроен оптимистично перед стартом нового сезона. Футболист получил травму мышц правого бедра в матче 34-го тура минувшего сезона Бундеслиги с «Фрайбургом» (4:1) и выбыл из строя.
«Я чувствую себя спокойно и в скором времени смогу выйти на поле. Хочу наконец быть здоровым в течение всего сезона. «Бавария» преследует высокие цели. Мы хотим как можно скорее войти в игровой ритм и с самого начала одерживать победы», — приводит слова футболиста сборной Германии интернет-портал Goal.
Защитник «Баварии» Боатенг провёл часть тренировки в общей группе