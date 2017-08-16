Пулишич: для меня дортмундская «Боруссия» является европейским грандом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. В последнее время СМИ сообщали, что в услугах этого футболиста заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Я не думаю о переходе в другой клуб. В конце концов, я продлил контракт с «Боруссией» до 2020 года. Моя ближайшая цель в том, чтобы иметь стабильную игровую практику. Для меня «Боруссия» является европейским грандом. Так что в «Боруссии» я чувствую себя счастливым человеком», — цитирует Пулишича Sport Bild.
По итогам минувшего сезона Пулишич сыграл в 29 матчах Бундеслиги, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.