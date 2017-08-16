Шюррле из-за травмы выбыл из строя на четыре недели

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош не сможет рассчитывать на полузащитника команды Андре Шюррле в течение ближайших четырёх недель, сообщается в официальном «твиттере» немецкого клуба.
У футболиста диагностирован разрыв связок бедра. Ранее у Шюррле были проблемы со спиной.
По итогам последнего сезона Шюррле не имел большой игровой практики. Он принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Футболист стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.
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