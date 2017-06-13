Бундеслига — футболистам: кем бы вы стали, если бы не играли в футбол?

Бундеслига опубликовала в YouTube видео, в котором задала ведущим игрокам чемпионата Германии вопрос: кем бы вы работали, если бы не стали футболистом?
«Я бы пошёл в университет и учился спортивному менеджменту», — ответил полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце.
«Наверное, занялся бы чем-нибудь, связанным с бизнесом. Возможно, во Франкфурте, сотрудничал бы с банками… Возможно, стал бы брокером», — сказал парнёр Гётце по клубу полузащитник Андре Шюррле.
«Я бы работал на Бундеслигу, стоял бы за камерой и задавал футболистам глупые вопросы», — пошутил нападающий «Баварии» Томас Мюллер.
Видео можно посмотреть в YouTube.