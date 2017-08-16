Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
На данный момент в списке значатся 28 футболистов.
Вратари: Андрей Лунёв («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»).
Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).
Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).
Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).