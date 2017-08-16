«Утрехт» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марель, Брафхейд, ван дер Мер, Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Лабьяд, Дессерт, Керк.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Жирков, Смольников, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.