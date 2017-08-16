«Эспаньол» объявил, что заплатил «Краснодару» € 2,5 млн за Налдо

«Эспаньол» представил новичка команды защитника Налдо, который недавно был приобретён у «Краснодара». В испанском клубе сообщили, что стоимость трансфера составила € 2,5 млн. В договоре 28-летнего футболиста прописана сумма отступных — € 40 млн.
«Рад возможности работать с партнёрами и надеюсь принести команде большую пользу. С радостью буду защищать цвета „Эспаньола“», — отметил Налдо.
Спортивный директор «Эспаньола» Хорди Лардин выразил уверенность, что с приходом Налдо команда сможет прибавить. По его словам, переговоры о трансфере бразильца длились более месяца.
«Краснодар» объявил о переходе Налдо в «Эспаньол»