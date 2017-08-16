Вейналдум: никто не может заглянуть Коутиньо в голову и принять решение за него

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум рассказал, как относится к возможному уходу из английского клуба полузащитника Филиппе Коутиньо, на которого претендует «Барселона».
«Все хотят, чтобы он остался. Но никто не может заглянуть ему в голову или принять решение за него. Он должен сам принять решение, поэтому говорить об этом сложно.
Говорил ли я с ним об этом? Филиппе знает, чего я хочу, но это его дело. Не могу ему что-то советовать. Посмотрим, что произойдёт", — цитирует Вейналдума Sky Sports.
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И даже мешок денег не помогает.