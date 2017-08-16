А. Кержаков: игроки «Зенита», наверное, не ожидали такой наглости от «Утрехта»

Координатор юношеских команд системы «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал гостевое поражение клуба от «Утрехта» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
«Это был матч, похожий на тот с «Бней Иегуда». «Зенит» вновь почти ничего не создавал и только оборонялся. Сине-бело-голубые, наверное, ещё не встречались в этом сезоне с такой командой, которая так агрессивно играет на протяжении всех 90 минут. Можно сказать, что это ключ к нынешнему «Зениту». «Утрехт» был хорошо физически готов, а «Зенит», возможно, морально не был готов к такому натиску.
«Утрехт» превзошёл «Зенит» во всём: в количестве ударов в створ, в движении, агрессии, выходе в атаку. Эта команда не просто так мяч вперёд забрасывала, а пыталась что-то организовать, даже несмотря на прессинг. Такой наглости, наверное, наши не ожидали. Изначально на бумаге фаворитом был «Зенит», и это все понимали, но важен настрой. Болельщики прекрасно поддерживали хозяев, заряжая силами и эмоциями своих игроков.
Этот «Утрехт» дома нужно обыгрывать. Произошла неприятность, но её легко исправить, тем более будут забиты трибуны красавца стадиона. Деньги не ставлю, но чашку поставлю на то, что «Зенит» пройдёт в групповой этап», — сказал Кержаков в эфире программы «Все на футбол».