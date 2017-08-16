Сын Диего Симеоне перешёл из «Дженоа» в «Фиорентину»

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, продолжит карьеру в «Фиорентине», сообщает официальный сайт «фиалок». Аргентинский футболист подписал соглашение с новым клубом, которое будет рассчитано до 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Италии 22-летний форвард провёл 35 матчей, забил 12 голов и отметился одной результативной передачей. Отметим, что отец игрока также выступал в нескольких командах из чемпионата Италии. Симеоне-старший защищал цвета «Пизы», «Интера» и «Лацио», а после завершения карьеры работал главным тренером «Катании» в 2011 году.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Фиорентины».
Симеоне: мой сын обязательно станет большим игроком, но не в моей команде