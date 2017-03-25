Симеоне: мой сын обязательно станет большим игроком, но не в моей команде

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что его сын нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в мадридской команде.
«Переход Джованни в мою команду стал бы слишком большой жертвой, а в футболе этому не место. Это всего лишь игра, хоть и участвуют в ней профессионалы. Джованни провёл фантастический сезон в «Дженоа» и забил 11 голов – что не так просто сделать в своём первом сезоне в новой команде. Его появление в моей команде означало бы для него дополнительную ответственность, которая не пошла бы ему на пользу. Мой сын обладает качествами, которые мне очень нравятся, и трудолюбием. Он обязательно станет большим игроком, но не в моей команде. Есть много клубов, которые готовы предоставить ему хорошую возможность», — цитирует Симеоне Football Italia.