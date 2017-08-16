Фурсенко: не хочу оправдывать «Зенит», играли не очень быстро и академично

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит» (1:0).
«Утрехт» — это довольно крепкая команда, у неё бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, ещё и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше", — цитирует Фурсенко ТАСС.
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