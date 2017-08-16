Чебану: последнее вино, кажется, передал Сычёву, Касаев пьёт моё вино регулярно

Вратарь сборной Молдавии Илья Чебану рассказал о том, как доставлял молдавский алкоголь в Россию.
«В „Рубине“ никто не пил, когда я там играл. В Томске играл Смирнов, про которого ходили такие истории, но при мне он как раз завязал. Вообще все мои партнёры были более-менее профессионалами. Геев тоже среди них не было. Я играл в таких регионах, что там такое невозможно. Самый известный игрок, которому я наливал молдавское вино? Последнее вино, кажется, передал Дмитрию Сычёву. Алан Касаев пьёт регулярно. Да все пьют моё вино. Я столько вина уже провёз, что меня могут арестовать или попросить пошлину заплатить. У Сёмина в почёте молдавский коньяк. Мартинс пил вино, но у меня тогда не было молдавского. Недавно Ринат Билялетдинов тоже поблагодарил за то, что я ему оставил молдавское Мерло.
Как-то сделал подарок другу, который дружит со многими футболистами и спортсменами. В Москве полностью обеспечил свадьбу молдавским алкоголем — шампанское, белое и красное вино, коньяк. Это был мой подарок ему и его жене. На этой свадьбе присутствовали Комбаров, Глушаков, Билялетдинов, Сабитов, также были хоккеисты. Все отметили качество алкогольной продукции, но только хоккеисты сказали, что после этого не могли два дня в себя прийти. Оказалось, что они из больших пивных бокалов пили вино. Видимо, просто перепили. Сказали мне: „Всё, мы с тобой больше не дружим, молдовашка“, — сказал Чебану в интервью «Молдавскому футболу».