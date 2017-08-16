Наставник «Утрехта»: нам нельзя быть в эйфории перед ответной игрой с «Зенитом»

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
«Атмосфера на стадионе была отличной. Это определённо стало одним из факторов успеха. Здорово видеть, как всё больше и больше людей поддерживают клуб. Антураж матча с «Зенитом» стал для команды дополнительной мотивацией.
«Утрехт» должен показывать свою лучшую игру в матчах против европейских топ-клубов. Хорошо, что выиграли со счётом 1:0, но впереди ответный матч, поэтому нам нельзя быть в эйфории. Выйти в групповой этап Лиги Европы – возможно. Над этим мы и работаем. Нужно оставаться на земле двумя ногами, продолжать усердно работать и действовать на поле собранно», — цитирует тен Хага официальный сайт «Утрехта».
Ответный матч в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Утрехт» проведут 24 августа.