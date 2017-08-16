«Наполи» обыграл «Ниццу» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов итальянский «Наполи» на своём поле принимал французскую «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт в матче на 13-й минуте открыл бельгийский полузащитник Дрис Мертенс, а бразильский хавбек Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте удвоил преимущество «Наполи». «Ницца» на 79-й минуте потеряла сразу двоих игроков. Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удалён с поля после второго предупреждения.
В других первых матчах раунда плей-офф, которые проходили параллельно, греческий «Олимпиакос» на своём поле обыграл хорватскую «Риеку» (2:1) благодаря голу в концовке встречи, а израильский «Хапоэль» из Беэр-Шева в родных стенах оказался сильнее словенского «Марибора» (2:1).