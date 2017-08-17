Сидорчук: мне с низкими соперниками тяжелее — приходится чаще перебирать ногами

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Маритиму» (17 августа).
«Футболисты из южных стран всегда сильны технически. Они небольшого роста, поэтому, лично мне с такими футболистами всегда тяжелее играть. Завтра придется чаще перебирать ногами. Все футболисты очень хорошие. Так же бы отметил их скоростные качества. Просто так в Лиге Европы не участвуют, поэтому, мы прекрасно знаем кто нам будет противостоять. Мы уважаем нашего соперника.
Атмосфера в команде нормальная. Ответственность за результат не давит на нас, но есть цель, которую нужно достичь. Мы все знаем, что нам нужно выполнить задание — выиграть", — цитирует Сидорчука FootBoom.
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