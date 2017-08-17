«Реал» вновь обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в ответном матче Суперкубка Испании со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Общий счёт противостояния – 5:1 в пользу «сливочных».
В поединке на «Сантьяго Бернабеу» не принимал участия лидер атак «Реала» Криштиану Роналду, который получил дисквалификацию на пять игр за толчок судьи в первой встрече с сине-гранатовыми. Тем не менее в ответном матче «Королевский клуб» смог забить быстрый гол благодаря усилиям Марко Асенсио, неотразимо пробившего издали в девятку. А на 39-й минуте отличился Карим Бензема, который замкнул прострел Марсело.
Таким образом, «Реал» стал десятикратным обладателем Суперкубка Испании. В предыдущий раз команда завоёвывала этот трофей в 2012 году. «Барселона» остаётся рекордсменом по количеству побед в Суперкубке страны — 12, включая прошлогоднюю.